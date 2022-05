Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Diebe stauben Kupferrinnen ab

Sulz-Glatt (ots)

Insgesamt etwa 25 laufende Meter Kupferdachrinnen haben Diebe in den letzten Tagen von einem Grundstück in der Unterdorfstraße gestohlen. Der Besitzer hat den Diebstahl des Altmetalls im Wert von rund 500 Euro bei der Polizei angezeigt. Er bringt den Fall mit einer Anfrage eines etwa 45 Jahre alten Mannes vor einiger Zeit in Verbindung, der mit einem weißen Fiat-Transporter mit polnischer Nummer unterwegs war und sich nach dem Schrott erkundigt hatte. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Edelmetall kommt es in der Region immer wieder zu solchen Diebstählen. Weitere Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Sulz unter Telefon 07454 92746 entgegen.

