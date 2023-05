Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen

Benedeleben (ots)

Zur Kollision zwischen einem Lastkraftwagen und einem Motorrad kam es gegen 11:40 Uhr es auf der Landstraße 1034 zwischen Bendeleben und dem Abzweig Hachelbich. An der umgangssprachlich als "Bratwurst" benannten Ortsverbindungsstraße geriet ein Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Lkw. Hierbei verletzte sich der 79-jährige Kraftradfahrer schwerst, sodass die Verletzungen gegenwärtig als lebensbedrohlich eingeschätzt werden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. An der Unfallstelle ermitteln derzeit die Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser und ein Unfallsachverständiger zur Unfallursache. Momentan ist die Landstraße 1034 an der Unfallstelle vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden muss, ist derzeit nicht bekannt.

