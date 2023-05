LPI-NDH: Doch kein Einbrecher

Nordhausen (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde der Nordhäuser Polizei eine Sachbeschädigung gemeldet. Von einem Fahrrad wurden die Bremsleitungen durchtrennt und Bremsanlagen entwendet. Das Objekt, das Begehrlichkeiten der Diebe weckte, war in einem verschlossenen Keller in der Hardenbergstraße abgestellt. Des Weiteren wurden aus dem Kellerverschlag verschiedene Werkzeuge gestohlen. Die Polizei sicherte vor Ort ...

