LPI-NDH: Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Leinefelde (ots) - Am Montag kam es am frühen Morgen in Leinefelde zu einer Kollision zwischen einen PKW und einem Fahrrad. Der Autofahrer übersah an einer Tankstellenausfahrt einen kreuzenden Radfahrer. Dieser kam zu Fall, stürzte auf die Motorhaube des PKW und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

