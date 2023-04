Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in eine Wohnung - Schmuck und Bargeld weg

Viersen-Süchteln (ots)

Das kleine Zeitfenster von 75 Minuten haben Unbekannte genutzt, um in eine Wohnung in Süchteln einzubrechen und dort Schmuck und Bargeld zu stehlen. Eine 90-jährige Süchtelnerin hatte ihre Wohnung an der Weberstraße am Donnerstag gegen 11 Uhr verlassen und war gegen 12.15 Uhr zurückgekehrt. In dieser Zeit waren Unbekannte eingedrungen, hatten die Räume durchwühlt und Schmuck sowie einen dreistelligen Eurobetrag mitgenommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Sind Ihnen am späten Donnerstagvormittag in der Nähe der Weberstraße verdächtige Personen aufgefallen? Hat jemand an Mehrfamilienhäusern geklingelt und versucht, unter einem Vorwand hineinzugelangen? Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0./hei (357)

