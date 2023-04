Brilon (ots) - In der Niedere Straße wurde versucht in einen Friseursalon einzubrechen. Der Tatzeitraum ist nicht bekannt. Täterhinweise gibt es nicht. Zwischen Mittwochmittag und Sonntagmittag wurde in der Hegestraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle ...

