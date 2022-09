Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Tag des offenen Denkmals am 11. September 2022 +++ Alter Landtag und ehemaliges Oldenburgisches Staatsministerium öffnen wieder für Besucherinnen und Besucher +++

Oldenburg (ots)

Traditionell findet am zweiten Sonntag im September der Tag des offenen Denkmals statt. Nach pandemiebedingter Pause öffnen am Sonntag, dem 11. September 2022 die Denkmäler der Bundesrepublik wieder ihre Türen und Pforten.

Gemäß dem diesjährigen Motto: "KulturSpur: Ein Fall für den Denkmalschutz" können interessierte Bürgerinnen und Bürger von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Alten Landtag an der Tappenbeckstraße 1 sowie im ehemaligen Oldenburgischen Staatsministerium, Theodor-Tantzen-Platz 8, in Oldenburg in das vergangene Jahrhundert zurückblicken.

Im Alten Landtag können Teilnehmende entweder eigenständig die Atmosphäre genießen oder während einer freien Führung Wissenswertes über das historische Gebäude erfahren. Die Führungen werden um 12:30 Uhr und 14:30 Uhr angeboten und bedürfen keiner vorherigen Anmeldung.

Im ehemaligen Oldenburgischen Staatsministerium, in dem heute unter anderem die Polizeidirektion Oldenburg ihren Sitz hat, stehen das Büro des Polizeipräsidenten und der sogenannte Kabinettssaal offen.

In den vergangenen Jahren konnten wir uns über Besucherzahlen im mittleren dreistelligen Bereich freuen und hoffen auch in diesem Jahr auf mindestens genau so tolle Resonanz.

Informationen zum deutschlandweiten Programm sind unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell