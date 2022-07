POL-OL: +++Verkehrsunfallflucht mit Motorrad+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

+++Verkehrsunfallflucht mit Motorrad+++ Am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr, kommt es im Bereich der Doktorsklappe in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der unfallbeteiligte Motorradfahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befährt der bislang unbekannte Fahrzeugführer die Kanalstraße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Doktorsklappe. Er stürzt am Ende der Straße und rutscht mit dem Motorrad in einen Bauzaun, der dabei erheblich beschädigt wird. Ganz offensichtlich verletzt sich der Kradfahrer, da am Unfallort eindeutige Blutspuren zu erkennen sind. Das beteiligte und entsprechend beschädigte Motorrad wird am Samstagvormittag in der Nähe des Unfallortes durch die ermittelnden Polizeibeamten entdeckt, der verursachende Fahrer allerdings noch nicht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. -873985-

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

