Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Metjendorf: Ermittlungen im Zusammenhang mit Gebäudebrand abgeschlossen; Nachtrag zu OTS-Nr. 4783674 +++

Oldenburg (ots)

Brandermittler der Polizei Westerstede und ein Brandursachensachverständiger haben am heutigen Freitagmorgen die Brandstelle in Metjendorf aufgesucht. Dort war es am 01.07.2022 zu einem Schadensfeuer in der unterverpachteten Halle einer dort ansässigen Lackiererei gekommen. Die ca. 200 qm große Halle wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der geschätzte Schaden wird auf ca. 200.000 Euro beziffert. In diesem Betrieb werden Kunstharze und andere leicht brennbare Stoffe zur Herstellung von Kunststofftanks eingesetzt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand im Zusammenhang mit dem Produktionsprozess zu sehen sein dürfte. Eine Brandstiftung kann ausgeschlossen werden.

