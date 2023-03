Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet/Kontrollaktion zur Bekämpfung der Sprengung von Geldautomaten

Coesfeld (ots)

Nach 182 Geldautomatensprengungen im vergangenen Jahr kam es seit Jahresbeginn in Nordrhein-Westfalen erneut zu mehr als 30 Angriffen auf Geldautomaten. Glücklicherweise kam es im Kreis Coesfeld in diesem Jahr noch nicht zu einer Sprengung. Dennoch hat die Kreispolizeibehörde in der Nacht zum Mittwoch (15.03.) an zwei Kontrollstellen gezielt verdächtige Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. Hinweise auf eine Tätergruppe, die in Zusammenhang mit den Geldautomatensprengungen steht konnten nicht erlangt werden.

An einer Kontrollstelle fiel jedoch ein Fahrzeuggespann auf, wo Anhänger der lediglich auf drei Reifen unterwegs war. Auf einer Felge des Anhängers befand sich überhaupt kein Reifen. Auf dem Anhänger wurde ein Auto transportiert. Dieses war auf den Hänger nur mangelhaft gesichert. Gegen den Fahrer und den Halter des Autos fertigten die eingesetzten Polizisten eine Anzeigen, erhoben eine Sicherheitsleistung und untersagten die Weiterfahrt.

Die Sprengungen der letzten Jahre verursachten in vielen Fällen erhebliche Schäden und gefährden Leib und Leben der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Diese Angriffe auf Geldautomaten sind für die Polizei in Nordrhein-Westfalen ein strategisches Schwerpunktthema. Deshalb schöpfen wir alle Maßnahmen aus und führen regelmäßig gezielte Kontrollen durch.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell