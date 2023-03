Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Dieb hat am Montag (13.03.) gegen 12.30 Uhr ein Handy aus einem Nagelstudio gestohlen. Der Unbekannte hatte die Geschädigte direkt an einem Tresen in ein Gespräch verwickelt und einen Preis verhandeln wollen. Kurze Zeit später verließ er die Räumlichkeiten. Unmittelbar danach stellte die Geschädigte fest, dass ihr Handy gestohlen wurde. Dieses hatte sich zum Zeitpunkt des ...

mehr