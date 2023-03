POL-COE: Senden, Bösensell, L550/Pritschenwagen nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots) - Erneut haben Unbekannte versucht in eine Schule in Senden einzubrechen. Im Zeitraum von Montag (13.03.) 17 Uhr bis Dienstag 6 Uhr hebelten sie an zwei Fenstern in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs der Geschwister-Scholl-Realschule. Sie gelangten nicht in das Innere. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. ...

