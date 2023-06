Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Krad gegen Fußgänger

Warendorf (ots)

Ahlen

Am 03.06.2023, um 23:31 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Im Pattenmeicheln / Im Burbecksort in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 22 Jahre alter Ahlener befuhr mit seinem Kraftrad die Straße Im Pattenmeicheln, in Fahrtrichtung Gemmericher Straße. Auf Höhe der Einmündung Im Burbecksort überquerte zeitgleich ein 59 Jahre alter Mann aus Rheda-Wiedenbrück die Fußgängerüberfurt. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es, in Fahrtrichung Gemmericher Straße gesehen, linksseitig der Fußgängerfurt zum Zusammenstoß der Unfallbeteiligten. Das Krad kam zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der leichtverletzte Ahlener und der schwer verletzte Fußgänger wurden naheliegenden Krankenhäusern zugeführt. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

