POL-WAF: Ahlen - Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Ahlen-Dolberg

Am Sonntagmorgen den 04.06.23, gegen 04.44 Uhr wurde der Polizei ein auf der Alleestraße in Ahlen-Dolberg, ein auf dem Acker liegender PKW gemeldet. Als die Polizeibeamten der Wache Ahlen eintrafen, fanden sie einen verlassenen VW Golf vor. Das Fahrzeug befand sich einige Meter von der Fahrbahn entfernt auf einem Feld. Es hatte sich mehrfach überschlagen und war auf der Fahrerseite liegend zum Stehen gekommen. Im Fahrzeug wurden Blutspuren aufgefunden. Am bepflanzten Feld wurde erheblicher Flurschaden festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass ein 29-jähriger Ennigerloher mit dem Fahrzeug von Ahlen über Dolberg über die dortige Alleestraße in Richtung Beckum gefahren war. Kurz vor der Anschrift "Alleestraße Nr. 100" kam der Ennigerloher aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab. Der Ennigerloher entfernte sich in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Den Ennigerloher erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

