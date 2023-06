Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Mädchen gesucht

Warendorf (ots)

Am 02.06.2023, um 17:02 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich B64, Warendorfer Straße / L831, Greffener Straße, in Beelen ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 21-jähriger Beelener befuhr zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer aus Sassenberg mit einem Kleintransporter die B64 in Richtung Warendorf. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-Jähriger aus Oelde mit seinem Pkw die B64 in Richtung Herzebrock-Clarholz und beabsichtigte im Einmündungsbereich B64 / L831 nach links auf die L831 in Richtung Greffen abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Pkw des 57-Jährigen und dem entgegenkommenden Kleintransporter des 21-jährigen Beeleners. Die drei Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden dabei leicht verletzt und mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Die B64 wurde in Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

An dem Pkw des Oelders wurde durch die Kollision das rechte Hinterrad abgerissen. Nach Zeugenaussagen sei dieses in Richtung zweier Kinder (ein Junge und ein Mädchen) geflogen, welche sich auf dem Gehweg befunden haben. Das Mädchen habe sich anschließend an den Kopf gefasst und sei in Richtung Villers-Ecalley-Platz weggelaufen. Bisher ist die Identität des Mädchens unklar. Ebenfalls ist unbekannt, ob das Mädchen verletzt wurde.

Das Mädchen wurde wie folgt beschrieben:

- 5 bis 7 Jahre alt - braune Haare - pinkes Oberteil

Wer kann Hinweise zu dem Mädchen geben? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

