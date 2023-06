Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brand in einer Werkstatt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 1.6.2023 brach gegen 17.05 Uhr ein Feuer in einer Werkstatt an der Hohe Straße in Oelde aus. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Werkstatt und ein Pkw wurden durch das Feuer beschädigt. Der Brand könnte durch einen Funkenflug von zuvor ausgeführten Schweißarbeiten entstanden sein. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell