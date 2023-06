POL-WAF: Beckum. Mofafahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Mann stahl am Mittwoch, 31.5.2023 zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr einen Wohnwagen von einem Betriebsgelände an der Rudolf-Diesel-Straße in Sassenberg. Der Mann verschaffte sich eine Öffnung in der Einfriedung, durch der er mit seinem Pkw fuhr. Dann hängte er den Wohnwagen an, fuhr über den Acker sowie einen Hof und flüchtete ...

