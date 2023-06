Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Werbeschilder beim Durchfahren beschädigt

Warendorf (ots)

Zwischen Dienstag, 30.5.2023, 20.00 Uhr und Mittwoch, 31.5.2023, 9.00 Uhr ereignete sich auf der Steinstraße in Telgte eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Steinstraße in Richtung Hindenburgstraße. Aufgrund einer verengten Fahrbahn wegen einer Baustelle geriet der Flüchtige mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und riss mehrere Werbeschilder aus der Verankerung. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell