Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Festnahmeerfolg nach Diebstahl aus PKW

Warendorf (ots)

Ahlen

Am 31.05.23 wurde gegen 15.44 Uhr in Ahlen an der Schillingstraße ein abgeparkter Mercedes durch einen unbekannten Täter geöffnet. Der Täter entwendete Bargeld aus dem Innenraum des PKW und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Zeugen der Tat konnten eine detaillierte Personenbeschreibung des Tatverdächtigen geben. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 25-jähriger aus Hamm durch Beamte der Polizeiwache Ahlen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass zudem ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten vorliegt. Der 25-jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Sachdienliche Hinweise zum Tathergang, weiteren verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell