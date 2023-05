Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Autofahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 31.5.2023 ereignete sich gegen 7.25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Langewiese in Höhe Sassenberg. Eine 20-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die K 44 in Richtung Sassenberg. In Höhe der Hausnummer 15 geriet ein 18-jähriger Sassenberger, der der Warendorferin entgegenkam, plötzlich mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Die 20-Jährige versuchte nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Sowohl die Autofahrerin als auch der Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 18.000 Euro.

