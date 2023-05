POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Absolut fahruntüchtig Verkehrsunfall verursacht

Warendorf (ots) - Polizisten hielten am Dienstag, 30.5.2023, 16.45 Uhr einen Autofahrer an, der die Neubeckumer Straße in Beckum befuhr. Bei der Überprüfung des 23-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Da der vom Beckumer durchgeführte Drogenvortest positiv war, ließen die Einsatzkräfte dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren untersagten sie dem 23-Jährigen vorläufig ...

