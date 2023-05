Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrerin unter Drogeneinfluss gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 30.5.2023 hielten Polizisten gegen 5.15 Uhr eine Autofahrerin auf der Kreuzstraße in Oelde an. Als sie die 41-Jährige überprüften, ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Die Oelderin führte einen Drogenvortest durch, der positiv war. Daraufhin ließen die Einsatzkräfte der Frau eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihr vorläufig Kraftfahrzeuge zu nutzen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell