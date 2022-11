POL-SE: Wedel - Raubüberfall auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Die Erstmeldung von 10:54 Uhr wurde aufgrund inhaltlicher Fehler bezüglich des Tatortes aus dem Presseportal gelöscht. Es handelt sich nicht um dieselbe Tankstelle wie bei der Tat am Mittwoch, den 23.11.2022. Am Freitagabend, den 25.11.2022, ist es in der Tangstedter Landstraße in Norderstedt, Höhe Hans-Salb-Straße, wieder zum Raub auf eine ...

mehr