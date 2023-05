Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 31.5.2023, 10.45 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall auf der K 51 in Höhe Sassenberg schwer verletzt. Ein 69-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße in Richtung Warendorf. In Höhe der Kreuzung zur K 18 kreuzten zwei Fahrradfahrer die K 51, die zuvor den Fahrradweg befuhren. Als der Autofahrer den 31-jährigen Fahrradfahrer aus Milte bemerkte, leitete er eine Vollbremsung ein. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß mit der nachfolgend querenden 29-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau aus Milte stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachen die 29-Jährige in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell