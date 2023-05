Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: in ganz Norddeutschland aktiv: Festnahme und Haftbefehl nach Öffentlichkeitsfahndung nach überregionalem Serientäter ++ "Perücken - Mann gefasst" ++ Haftbefehl erlassen ++ mehr 40.000 Euro ...

Lüneburg (ots)

in ganz Norddeutschland aktiv: Festnahme und Haftbefehl nach Öffentlichkeitsfahndung nach überregionalem Serientäter ++ Geldbörsendiebstähle im Umfeld von Einkaufsmärkten ++ "Perücken -Mann gefasst" ++ Durchsuchungen in Hamburg ++ Haftbefehl erlassen ++ mit erbeuteten EC-Karten Geld abgehoben ++ mehr 40.000 Euro an Barmitteln erlangt ++

Uelzen/Hamburg/Lüneburg/Norddeutschland/Schleswig-Holstein

Amelinghausen/Neustadt a.R./Oldenburg/Syke/Bassum/Bad Bodenteich/Cuxhaven/Bad Bevensen/Uelzen/Drochtersen/Winsen (Aller)/Lachendorf/Uetze/Nordenham

"Wer erkennt den Serientaschendieb und Geldabheber mit der mutmaßlich rötlichen Perücke?" fragten Ermittler der Polizei Uelzen im Rahmen einer norddeutschlandweiten Öffentlichkeitsfahndung im März 2023. Die hiesigen Ermittler hatten neben den Taten in der Region eine Vielzahl von weiteren Taten zusammengeführt und nach dem norddeutschlandweit agierenden Serientäter, der beim Abheben des Geldes eine rötliche Perücke trug, mit Aufnahmen aus Überwachungskameras gefahndet.

In dieser Woche klickten die Handschellen: Nach Hinweisen aus der Bevölkerung sowie weiteren Ermittlern aus Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein geriet ein 41 Jahre alter Mann aus Hamburg sowie sein familiäres Umfeld in das Visier der Uelzen Ermittler, so dass diese in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg Durchsuchungsbeschlüsse von zwei Wohnobjekte in Hamburg erwirken konnten.

Zusammen mit Ermittlern der Polizei Hamburg sowie einem Spezialhund des Zolls durchsuchten Beamte am 24.05.23 die Wohngebäude in Hamburg sowie ein Fahrzeug, mit dem der 41-Jährige gerade unterwegs war. Dabei konnten diverse Barmittel von mehr als 2.500 Euro, diverse Mobiltelefone und Täterbekleidung aus den hiesigen Taten sichergestellt werden. Parallel trug der 41-Jährige weitere Täterbekleidung und hatte die betreffende Perücke mit den rötlichen Haaren gerade bei sich im Pkw.

Der 41-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und am gestrigen Tage dem Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund von zehn aktuellen Taten (Geldbörsendiebstählen und Abhebungen mit den erbeuteten EC-Karten) aus der Region (u.a. Uelzen, Bad Bevensen, Bad Bodenteich, Dannenberg und Gartow aus den Monaten Dezember, Januar, März und April) Untersuchungshaft an.

Hintergrund:

Nachdem es verschiedenste Fälle in der Region Uelzen gab, hatten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen auch weitere Taten des Mannes zusammengeführt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte möglicherweise u.a. auch mit weiblichen Mittäterinnen im Zeitraum von Anfang September 2022 bis heute mindestens in mindestens 23 Fällen Geldbörsen von älteren Menschen (Senior:innen 70+) im Umfeld von Einkaufsmärkten (Discountern) im gesamten norddeutschen Raum (in Niedersachsen u.a. in Amelinghausen, Neustadt a.R., Oldenburg, Syke, Bassum, Bad Bodenteich, Cuxhaven, Bad Bevensen, Uelzen, Dannenberg, Gartow, Drochtersen, Winsen (Aller), Lachendorf, Uetze und Nordenham) erbeutete (u.a. Geldbörse aus Handtasche stehlen) und dann im Anschluss an nahegelegenen Geldautomaten Abhebungen vornahm.

Eine Vielzahl von weiteren Taten in Niedersachsen auch in den Regionen Hamburg und Schleswig-Holstein sind wahrscheinlich.

Der Täter versuchte sich dabei mit und ohne der notwendigen PIN. Der Schaden der erbeuteten Barmittel liegt bei mehr als 40.000 Euro.

Bei den Geldabhebungen trug der korpulente, ca. 170 bis 175 cm große Mann (fast) immer eine auffällig rötliche Perücke, die ihm jetzt bei der Zuordnung zum Verhängnis wurde.

Die weiteren Ermittlungen auch im Zusammenwirken mit den anderen beteiligen Polizeidienststellen im Norddeutschen Raum dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell