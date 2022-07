Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder, Loher Str.

Schwelm (ots)

Am Samstagmorgen (16.07.2021) um 10:26 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "Feuer im Gebäude - Ausgelöster Heimrauchmelder, Brandgeruch wahrnehmbar" in die Loher Str. alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienwohnhauses hatte ein Rauchwarnmelder Alarm ausgelöst, von außen war eine Verrauchung der betroffenen Wohnung feststellbar.

Die Einsatzkräfte öffneten die Eingangstür zur Brandwohnung mit Spezialwerkzeug und ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Wohnung vor und schaltete den Herd ab, nahm das angebrannte Essen vom Herd und brachte es ins freie und kontrollierte die Wohnung auf möglicherweise anwesende Personen. Die Wohnung war leer und wurde im Anschluss von den Einsatzkräften belüftet. Während des Einsatzes stand ein weiterer Atemschutztrupp als Sicherheitstrupp bereit. Nach den Maßnahmen der Feuerwehr wurde in die Wohnung wieder verschlossen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 22 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 11:30 Uhr.

