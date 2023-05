POL-LG: ++ Brand in Zwischendecke im Gebäudetrakt eines Gymnasiums ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ erheblicher Sachschaden von mehr als 100.000 Euro ++ Feuerwehrfrau leicht verletzt ++ Unterricht abgesagt ++

Lüneburg (ots) - ++ folgeschwere Explosion in Wohnung eines Mehrfamilienhauses ++ Bewohner verstirbt in Wohnung ++ weitere Personen verletzt ++ Wohngebäude evakuiert ++ Ermittlungen zu den Hintergründen und Ursache dauern an ++ Lüneburg Zu einer folgenschweren Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ...

mehr