Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zernien - Einbruch in Einkaufsmarkt ++ Lüneburg - Verkehrsunfall mit Omnibus - eine Person leicht verletzt ++ Lüder - mit Lkw im Gegenverkehr kollidiert - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 24.05.2023

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter schwerer Raub im Supermarkt - Verursacher eingewiesen

Zu einem versuchten Raub kam es am 23.05. gegen 13:30 Uhr in einem Supermarkt in der Hindenburgstraße. Ein bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getretener 34-Jähriger betrat nach ersten Erkenntnissen den Supermarkt und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von der Kassiererin. Darüber hinaus griff er nach der Handtasche einer Kundin, um diese zu entreißen. Durch Kunden und Mitarbeitende wurde der Verursacher überwältigt und durch die alarmierte Polizei vorläufig festgenommen. Ein Kunde wurde bei der Rangelei leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Lüneburg - Ermittlungen nach körperlicher Auseinandersetzung - Hinweise

In den Nachmittagsstunden des 23.05. wurde gegen 17:30 Uhr durch Zeugen eine Auseinandersetzung in der Straße Neue Sülze zwischen mehreren Personen gemeldet. Vor Ort konnten durch die Polizei keine Personen mehr festgestellt werden. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung wurden zwei 18 und 19 Jahre alte Männer mit ihrem Pkw kontrolliert, welche im Verdacht stehen bei der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. In dem Pkw konnte zudem ein Schlagstock fest- und sichergestellt werden. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Zu einer Häuslichen Gewalt kam es am 23.05. gegen 22:00 Uhr innerhalb einer Wohnung in Lüneburg. Ein stark alkoholisiertes Ehepaar geriet nach ersten Erkenntnissen in einen Streit, bei welchem der 54-jährige Mann seiner Ehefrau ins Gesicht schlug, wobei diese sich wehrte. Zudem schlug er ebenfalls seinen erwachsenen Sohn. Der 54-Jährige wurde mehrere Tage aus der Wohnung weggewiesen.

Lüneburg - Taschendiebstahl im Geschäft - Hinweise

Am 23.05. zwischen 12:30 und 13:30 Uhr kam es in der Kurt-Huber-Straße zu einem Taschendiebstahl innerhalb eines Geschäftes. Eine 47-jährige Kundin befand sich im Tatzeitraum im Geschäft und bisher Unbekannte entwendeten dieser aus dem mitgeführten Rucksack ihre Geldbörse mit sämtlichen Dokumenten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brennende Einkaufswagen - Hinweise

Unbekannte entzündeten zwei vollgepackte Einkaufswagen am 22.05. gegen 18:15 Uhr an der Laderampe eines leerstehenden Gebäudes Auf der Höhe. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde der Brand gelöscht. Es entstand kein Gebäudeschaden, lediglich Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Omnibus - eine Person leicht verletzt

Am 23.05. kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Altenbrückerdamm/Schießgrabenstraße. Eine 60-jährige Fahrerin eines Omnibusses befuhr die Altenbrückertorstraße in Richtung Bahnhof. An der Ampel überfuhr sie die Haltelinie, konnte aber aufgrund des Verkehrs nicht weiterfahren und hielt in Höhe des Fußgängerweges. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot fuhr bei grün zeigender Ampel aus der Schießgrabenstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße, gleichzeitig fuhr die Busfahrerin jedoch los, sodass es zum Zusammenstoß kam. Eine 32-jährige Mitfahrerin im Bus wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Scharnebeck - Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines vermutlich blauen Transporters mit blauem Führerhaus beschädigte am 19.05. gegen 15:00 Uhr einen geparkten Pkw VW Up! in der Hauptstraße im Vorbeifahren. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro. Der Verursacher flüchtete in der Folge, hielt aber zunächst noch an und fuhr dann in unbekannte Richtung weiter.

Hinweise zu dem vermutlich blauen Transporter/Pritschenwagen mit blauem Führerhaus, nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Unfallflucht nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Am 23.05. kam es gegen kurz vor 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Süde in Höhe der Anschlussstelle Adendorf. Eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda befand sich im stockenden Verkehr auf der Ostumgehung und beabsichtigte an der AS Adendorf abzufahren. Dabei wurde sie im Ausfahrtsbereich rechts durch einen unbekannten Fahrerzeugführer überholt, weswegen sie nach links gegenlenken musste und in der Folge mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Einbruch in Einkaufsmarkt

In einen Einkaufsmarkt in der Göhrdestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.05.23 ein. Die Täter hatten gegen 02:30 Uhr eine Tür aufgebrochen und waren in den Markt eingedrungen. Sie betraten mehrere Räumlichkeiten, dursuchten den Markt und erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - unter Drogeneinfluss

Einen 37 Jahre alten Fahrer eines Wohnmobils Fiat aus Freiburg kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 23.05.23 in Wustrow. Bei der Kontrolle gegen 20:30 Uhr stellten Beamte bei dem 37-Jährigen drogenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme veranlasst.

Lüchow - Vandalismus in Linienbus - sieben Sitze beschädigt

Insgesamt siebe Sitze in einem Linienbus zwischen dem Busbahnhof von Lüchow und Dannenberg beschädigte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 23.05.23 vermutlich mit einem scharfen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Lüder - mit Lkw im Gegenverkehr kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 54 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den frühen Abendstunden des 23.05.23 auf der Landesstraße 270 - Wittinger Berg. Der VW-Fahrer war gegen 18:00 Uhr in Fahrtrichtung Uelzen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit einem Lkw. Der Pkw drehte sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Lkw kam von der Straße ab und blieb auf einem Feld stehen. Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Uelzen - Lack von Wohnmobil zerkratzt - 2.500 Euro Sachschaden

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten Unbekannte im Zeitraum vom 22. auf den 23.05.23 den Lack eines Vor dem Deine abgestellten Wohnmobils Renault. Dabei entstanden Schäden an Motorhaube und Tür (Beifahrerseite), die Schadenshöhe wird mit gut 2.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell