POL-HRO: PKW-Brand in der Teterower Innenstadt

Teterow (ots)

Am 07.03.2023 kam es gegen 23:40 Uhr zu einem Brand in der Großen Knickhäger Straße in Teterow. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Mercedes-Transporter in Brand. In der Folge sprang das Feuer auf einen davor parkenden VW über. Die Freiwillige Feuerwehr Teterow kämpfte mit ca. 20 Kameraden gegen die lodernden Flammen und konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge oder Häuser verhindern. Verletzte gab es nicht. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ebenfalls Fensterscheiben des anliegenden Wohnhauses beschädigt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenssumme wird auf ca. 12.000,-EUR geschätzt. Die Polizei Teterow nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt auf. Zeugen werden gebeten eventuelle Beobachtungen und Hinweise der Teterower Polizei (Tel. 03996 1560), dem KDD Rostock (Tel. 0381 49161224) oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen. Sebastian Neubauer Polizeioberkommissar Polizeirevier Teterow

