POL-S: Von Stadtbahn erfasst - Fußgänger schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 20-jähriger Fußgänger ist am Sonntag (05.02.2023) gegen 18.25 Uhr im Bereich der Kreuzung Talstraße/Rotenbergstraße/Wangener Straße von einer Stadtbahn erfasst worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der mutmaßlich alkoholisierte Heranwachsende bei Rotlicht die Wangener Straße überquert und hierbei offenbar die in Richtung Hedelfingen fahrende Stadtbahn der Linie U9 übersehen haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die 37-jährige Stadtbahnfahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. An der Stadtbahn entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 19.15 Uhr zu geringen Beeinträchtigungen des Stadtbahnverkehrs.

