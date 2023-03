POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Teterow (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 04.03.2023 19:00 Uhr bis 05.03.2023 12:45 Uhr Graffiti an die Hausfassade des AfD-Bürgerbüros in der Warener Straße in Teterow angebracht. Insgesamt wurden drei Schriftzüge und Symbole in unterschiedlichen Größen und in silberner Farbe vor Ort festgestellt. Diese können der linken Szene zugeordnet werden. Mitarbeiter der Polizei sicherten Farbspuren. Die ...

mehr