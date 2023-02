Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 24. Februar, kam es an der Poststraße in Bochum zu einem Wohnungseinbruch. Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 19.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Poststraße/Marmelshagen. Ein 42-jähriger Nachbar bemerkte Taschenlampenstrahlung in der sonst dunklen Wohnung und alarmierte die Polizei. Zeitgleich beobachtete er, wie der Einbrecher über den Balkon in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Täter sei etwa 180 cm groß, schlank und "eher jünger". Zur Tatzeit sei er dunkel gekleidet gewesen, habe eine dunkle Mütze oder Maske getragen und eine dunkle Umhängetasche bei sich gehabt.

Zur Beute liegen bislang keine Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

