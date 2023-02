POL-BO: Unbekannte brechen in Tankstelle ein und entwenden Weinflaschen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Wegen eines Einbruchsdelikts am Samstagmorgen, 25. Februar, ermittelt die Bochumer Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 9.30 Uhr befand sich ein 68-jähriger Münchener in der Wohnung seiner kürzlich verstorbenen Mutter an der Clemensstraße/Hermannshöhe in Bochum. Nach eigenen Angaben hörte er Geräusche an der Wohnungstür und öffnete ...

