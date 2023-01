Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Speyer (ots)

Am 15.01.2023 gegen 23:20 Uhr wurde ein bislang unbekannter Täter beobachtet, wie er aus einem Geschäft in der Roßmarktstraße rannte, auf ein helles Herrenmountainbike stieg und sehr zügig Richtung Ludwigsstraße flüchtete. Am Geschäft konnten dann frische Hebelspuren festgestellt werden. Der Tatverdächtige entwende aus einer Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Täter wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur mit auffallend dünnen Beinen, dunkle Hosen, dunkle Schuhe, rot/orange Steppjacke mit gleichfarbige Kapuze, schwarzer Rucksack und Mund-Nasen-Bedeckung (Corona Maske). Der Mann führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Trotz umgehender Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich des Tatortes etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

