Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Eine 50-jährige Fahrzeugführerin befuhr am 13.01.2023 gegen 14:30 Uhr mit ihrem PKW die Wormser Landstraße aus Richtung der Bahnhofstraße in Richtung Schifferstadter Straße. Zeitgleich war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad ebenfalls die Wormser Landstraße in entgegengesetzter Richtung auf dem dort befindlichen Fahrradweg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung mit der Auestraße mussten beide Unfallbeteiligte aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Beide Lichtzeichenanlagen zeigte gleichzeitig wieder grün. Der Radfahrer wollte anschließend den Einmündungsbereich auf dem Fahrradweg überqueren. Die 50-Jährige bog in diesem Moment nach rechts in die Auestraße ab und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer auf dem Fahrradweg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der Radfahrer verletzt sich leicht am rechten Oberschenkel.

