Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung und Straßengefährdung unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 14.01.2023 gegen 15 Uhr kam es auf einem Parkplatz Am Rübsamenwühl zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 80-jähriger Speyerer eine weitere Person beleidigte und bedrohte. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Beschuldigte bereits die Örtlichkeit mit seinem PKW verlassen. Hierbei kam es aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner Fahrweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Beschuldigte konnte vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

