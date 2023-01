Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall nach Alkoholkonsum

Waldsee (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am Sonntagmorgen in der Rehhütter Straße konnte bei einem 24-jährigen Unfallbeteiligten aus Waldsee starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,77 Promille. Im Anschluss erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, Führerschein und Fahrzeugschlüssels des 24-jährigen wurden sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

