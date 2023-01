Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Präventionsmaßnahmen gegen Fahrraddiebstahl

Speyer (ots)

Die Polizei Speyer führte in der vergangenen Woche mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Fahrradkontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei wurden insgesamt 47 Fahrräder überprüft. Es wurden drei hochwertige E-Bikes präventiv sichergestellt, bei denen die Eigentumsverhältnisse unklar waren. Die Beamten stellten zudem zwei Fahrräder sicher. Eins davon war am 14.05.2022 in Schifferstadt entwendet worden. Das andere Rad wurde am 06.01.2022 in Speyer als gestohlen gemeldet. Die Polizistinnen und Polizisten überprüfen bei solchen Aktionen nicht nur die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades, sondern sie geben auch den Fahrradfahrenden den einen oder anderen Tipp, wie man sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen kann. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Diese sollten groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder Laternenpfahl. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material, zum Beispiel durchgehärtetem Spezialstahl. Mehr Infos finden Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

