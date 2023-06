Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unbekannter stahl Wohnwagen von einem Betriebsgelände

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Mann stahl am Mittwoch, 31.5.2023 zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr einen Wohnwagen von einem Betriebsgelände an der Rudolf-Diesel-Straße in Sassenberg. Der Mann verschaffte sich eine Öffnung in der Einfriedung, durch der er mit seinem Pkw fuhr. Dann hängte er den Wohnwagen an, fuhr über den Acker sowie einen Hof und flüchtete über die K 18 in unbekannte Richtung. Bei dem Zugfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen VW Touareg mit einem gelben Kennzeichen. Der Tatverdächtige ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat eine Tätowierung auf dem rechten Unterarm. In dem rechts gelenkten SUV saß ein dunkelhaariges Mädchen im Alter von geschätzt 12 bis 15 Jahren. Bei dem Wohnwagen handelt es sich um das Modell 695 VIP in weiß der Marke LMC. Wer hat den Pkw vor oder nach der Tat gesehen? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen oder Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell