Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag (24.05.2023) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wildensteinstraße ein Brand ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand gegen 15.00 Uhr der Feuerwehr. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung im Obergeschoss ist derzeit nicht bewohnt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Branddezernat übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell