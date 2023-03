Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden zwischen Ahrenshoop und Born (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Born a.d.Darß (ots)

Am 18.03.23 ereignete sich auf der Landesstraße 21 ein Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer eines Mercedes-Benz gegen 12:15 Uhr die L21 in Richtung Born. Der aus der Region stammende Kraftfahrer wollte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Der davor fahrende 43-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz übersah offenbar den im Überholvorgang befindlichen Pkw und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. In der weiteren Folge verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Nissan in der Kolone, der von einem 85-Jährigen geführt wurde. Ein weiterer Pkw Seat wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Auch hier blieb der 36-Jährige Fahrer unverletzt. Infolge des Verkehrsunfalls waren zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. An einem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf zirka 25.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn musste für zirka zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Alle hier in der Pressemitteilung genannten beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

