POL-S: Gegen Stadtbahn gefahren

Stuttgart-Süd (ots)

Eine 60 Jahre alte Frau ist am Mittwoch (24.05.2023) in der Böblinger Straße mit ihrem BMW gegen eine Stadtbahn gefahren. Die 60-Jährige fuhr gegen 11.35 Uhr auf Höhe der Hausnummer 338 rückwärts aus einem Stellplatz, der quer zur Fahrbahn lag, aus und stieß dabei gegen die Stadtbahn der Linie U1, die in Richtung Vaihingen unterwegs war. Sowohl die Fahrgäste als auch die BMW-Fahrerin blieben unverletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 5.000 Euro.

