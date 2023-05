POL-S: Weltkriegsbombe entschärft

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Dienstagvormittag (23.05.2023) am Arnulf-Klett-Platz einen E-Scooter im Wert von etwa hundert Euro gestohlen. Die 49-jährige Besitzerin stellte den Roller der Marke Explorer gegen 08.00 Uhr im Bereich der Lautenschlagerstraße ab und sicherte ihn mit einem Spiralschloss an einem Pfosten. Als sie etwa drei Stunden später wieder zurückkam, war der E-Scooter mit dem ...

