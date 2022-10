Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal/Silixen - Eine Schwerverletzte nach Alleinunfall

Lippe (ots)

(RB) Eine 46-jährige Frau aus Rinteln befuhr mit ihrem Pkw am Samstagabend um 21:20 Uhr die Heidelbecker Straße in Silixen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf den Anhänger eines ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Gespanns aus Lkw und Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Pkw-Führerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw und am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw der Verursacherin wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

