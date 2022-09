Hüfingen (ots) - Opfer von Taschendieben ist eine Frau am Freitag gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Lindenpark" geworden. Unbekannte klauten einer 69-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Stofftasche, die sie am Einkaufswagen hängen hatte. Im Geldbeutel befanden sich neben 150 Euro Bargeld auch eine ...

