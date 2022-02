Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Dönerbude an der Mozartstraße ein. Nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten, stahlen sie Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 30920, entgegen.

