Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde, Raub auf Massagestudio

Voerde (ots)

Am Montag, 14.02.2022 gegen 18:23 Uhr kam es in Voerde auf der Bahnhofstraße zu einem Überfall in einem Massagestudio. Eine unbekannte männliche Person betrat unter Vorhalt einer schwarzen Pistole das Massagestudio und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Zwei anwesende Kunden riefen ihm zu, dass nichts zu holen sei. Daraufhin verließ der Täter das Massagestudio ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkel gekleidet, schwarze Nike Schuhe mit gelber Sohle, schwarze Maske und Mütze. Er sprach akzentfrei deutsch und führte eine schwarze Pistole mit. Zeugen werden geben, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 / 107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell