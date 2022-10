Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Durch Fenster in Wohnung eingebrochen

Lippe (ots)

(RB) Unbekannte Täter beschädigten in der Theodor-Heuss-Straße zunächst ein Wohnungsfenster (Tatzeit zwischen Samstag 10:15 Uhr und Sonntag 01:15 Uhr). Danach stiegen sie durch das Fenster ein und entwendeten aus der Wohnung Elektrogeräte sowie eine kleine Menge Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Detmold zu wenden. Tel. 05231/609-0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell