Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - 3 Leichtverletzte nach Pkw-Überschlag

Lippe (ots)

(RB) Eine 33-jährige Frau aus Vlotho befuhr am Samstagmittag gegen 13:10 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Elend (B 238) von Hohenhausen kommend in Richtung Lemgo. In einer Rechtskurve brach ihr Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn aus, wodurch die Vlothoerin von der Straße abkam und gegen eine dortige Böschung fuhr. Durch den Aufprall an der Böschung überschlug sich der Pkw und rutschte auf dem Dach liegend noch einmal quer über die Straße auf die andere Straßenseite. Dort drehte sich der Pkw zurück auf die Reifen und kam im Graben zum Stehen. Im Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch zwei Beifahrer, ein 24-jähriger Vlothoer und ein 25-jähriger Bielefelder. Alle drei Insassen verletzten sich leicht und wurden vorsichtshalber in Krankenhäuser eingeliefert.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell