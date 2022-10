Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Motorradunfall mit 3 Verletzten

(RB) Am Freitagabend ereignete sich um 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Krädern und 3 Verletzten auf der Hohenborner Straße. Ein 19-jähriger Mann aus Wolfenbüttel überholte zunächst das vor ihm fahrende Krad, welches von einem 58-jährigen, ebenfalls aus Wolfenbüttel stammenden Fahrer, geführt wurde. Auf dem überholten Krad befand sich zudem noch eine 56-jährige Sozia, die ebenfalls in Wolfenbüttel wohnt. Nach dem Überholvorgang verlor der 19-Jährige dann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Der gerade überholte Fahrer des zweiten Motorrades konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem auf der Straße liegenden 19-Jährigen und dessen Krad. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Fahrer und Sozia des zweiten Krades verletzten sich durch den Unfall leicht, da auch sie stürzten. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden. Die Hohenborner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

